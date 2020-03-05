«Волочкова отдыхает»: шпагат Ляйсан Утяшевой восхитил поклонников
Знаменитость записала видео в социальной сети, на котором показала упражнения на гибкость.
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Фото, видео: Instagram @liasanutiasheva
Двукратная чемпионка Европы и телеведущая Ляйсан Утяшева продемонстрировала поклонникам шикарную растяжку, записав видео в Instagram. Звезда предстала в ярком костюме, облегающем ее стройное тело. В ролике спортсменка показала несколько упражнений, которые помогут улучшить гибкость тела.
«В любой непонятной ситуации улыбаемся и машем… Либо делаем шпагат — краба», — шутливо подписала ролик звезда.
Многие поклонники отметили, что иметь такое гибкое тело просто невозможно. Преданные фанаты восхитились талантом прославленной спортсменки и написали в ее адрес комплименты.
«Выглядит так, будто вы с другой планеты»;
«Крутая. Пашке повезло!»;
«Ноги, ноги!»;
«Боже мой! Как у Вас это получается?! Супер»;
«Волочкова отдыхает», — написали поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ляйсан Утяшева показала свои приключения в Париже.
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