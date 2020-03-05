Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева травмировала лицо после падения с лестницы
Экс-участница телестройки призналась, что такое происшествия случилось с ней не в самый подходящий момент.
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Фото, видео: Instagram @ermolaevanelly
Экс-участница «Дома-2» Нелли Ермолаева шокировала поклонников публикациями на своей странице в Instagram. Знаменитость рассказала в сторис о том, что случайно споткнулась на лестнице и расшибла себе подбородок.
По словам звезды телестройки, в медпункте ей оказали первую помощь, однако большой синяк от ушиба все равно остался на лице. Ермолаева посетовала, что происшествие случилось с ней накануне ответственного дня — через несколько часов ей предстоит блистать на красной дорожке. Она обратилась к подписчикам с просьбой посоветовать мазь, которая снимет отек и замаскирует синяк.
«Жесть. Без всяких фильтров и с первого кадра! Я сегодня шла по лестнице и споткнулась. Посоветуйте мазь от ушибов и синяков. У меня завтра несколько серьезных мероприятий и красная дорожка», — подписала пост звезда.
Фолловеры с радостью откликнулись на просьбу любимицы и засыпали ее названиями различных средств, которые должны помочь. Также фанаты решили подбодрить знаменитость и написали ей комплименты под публикацией.
«Всякое бывает и самое главное, что бывает не вовремя»;
«До свадьбы заживет»;
«Мы с тобой! Не переживай, все равно красивая»;
«Ты красивая, даже с таким ушибом», — написали поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Нелли Ермолаева села на корточки в обтягивающем кожаном костюме и «взорвала» сеть.
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