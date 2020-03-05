Что известно о взрыве в воинской части под Мурманском

По предварительным данным, в результате взрыва имитационного боеприпаса в воинской части в Мурманской области травмы получили шестеро военнослужащих. ЧП произошло в Печенгском районе во время плановых занятий.

Список пострадавших:

Максим К., старший сержант;

Сергей Т., рядовой;

Дмитрий С., старший матрос;

Дмитрий Г., сержант;

Алихан К., старший сержант;

Андрей И., младший сержант.

Всех пострадавших поместят в медицинское учреждение в Североморске. На данный момент известно, что трое из них — в тяжелом состоянии.

Травмы военнослужащие получили во время плановых занятий, в ходе которых запускали беспилотники с имитацией бомб. Предположительно, один из них упал, и произошел взрыв. Как сообщает РИА Новости, происшествие случилось из-за несоблюдения правил техники безопасности.

Официальных комментариев по поводу ЧП пока не поступало.



Ранее 5-tv.ru сообщал, какие травмы получили военные во время происшествия.