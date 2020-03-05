Что известно о взрыве в воинской части под Мурманском
По предварительным данным, трое из шести пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
По предварительным данным, в результате взрыва имитационного боеприпаса в воинской части в Мурманской области травмы получили шестеро военнослужащих. ЧП произошло в Печенгском районе во время плановых занятий.
Список пострадавших:
Максим К., старший сержант;
Сергей Т., рядовой;
Дмитрий С., старший матрос;
Дмитрий Г., сержант;
Алихан К., старший сержант;
Андрей И., младший сержант.
Всех пострадавших поместят в медицинское учреждение в Североморске. На данный момент известно, что трое из них — в тяжелом состоянии.
Травмы военнослужащие получили во время плановых занятий, в ходе которых запускали беспилотники с имитацией бомб. Предположительно, один из них упал, и произошел взрыв. Как сообщает РИА Новости, происшествие случилось из-за несоблюдения правил техники безопасности.
Официальных комментариев по поводу ЧП пока не поступало.
Ранее 5-tv.ru сообщал, какие травмы получили военные во время происшествия.
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