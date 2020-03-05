В Татарстане пенсионер расстрелял из обреза внука-алкоголика сожительницы

Житель Татарстана расстрелял из обреза внука-алкоголика сожительницы. Как сообщает региональный СК, семейная драма разыгралась 3 марта в квартире одного из домов по улице Фучика в Казани.

Следователи выяснили, что 49-летний погибший, его бабушка и 70-летний возлюбленный женщины проживали под одной крышей. Из-за систематических алкогольных возлияний безработного внука в семье часто происходили скандалы. В роковой день, пенсионер, по всей видимости, уставший от напряженной атмосферы в доме, схватил хранившийся на балконе обрез и два раза выстрелил в голову мужчины.

Пострадавшего экстренно госпитализировали. Вскоре, несмотря на усилия врачей, он скончался.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».