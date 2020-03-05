Самолет рейса Москва — Нижний Новгород экстренно возвращается в аэропорт вылета

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Марина Неруцких
Срочная новость 69

О причинах данного решения экипажа не сообщается.

Фото: www.globallookpress.com / Pius Koller

Самолет рейса Москва — Нижний Новгород экстренно возвращается в аэропорт вылета. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на экстренные службы, воздушное судно уже долетело до города назначения, после чего развернулось на Москву.

«Самолет Airbus A320, вылетевший в 06:09 по московскому времени из „Шереметьево“ в Нижний Новгород, экстренно возвращается в аэропорт вылета», — цитирует агентство собеседника.

О причинах данного решения экипажа не сообщается.

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