Самолет рейса Москва — Нижний Новгород экстренно возвращается в аэропорт вылета. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на экстренные службы, воздушное судно уже долетело до города назначения, после чего развернулось на Москву.

«Самолет Airbus A320, вылетевший в 06:09 по московскому времени из „Шереметьево“ в Нижний Новгород, экстренно возвращается в аэропорт вылета», — цитирует агентство собеседника.

О причинах данного решения экипажа не сообщается.