Экстренно возвращавшийся в аэропорт вылета самолет рейса Москва — Нижний Новгород благополучно сел. В общей сложности в полете он провел 4 часа и 40 минут.

Как сообщает ТАСС, перед возвращением в «Шереметьево» Airbus A320 сделал десять кругов у аэропорта прилета.

О благополучном приземлении борта агентству сообщили в экстренных службах.

Самолет Airbus A320 вылетел из «Шереметьево» в 06:09 по московскому времени. Он уже долетел до города назначения, однако, совершив десять кругов над аэропортом Нижнего Новгорода, развернулся на Москву. Причины возврата воздушного судна не уточняются.