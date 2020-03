Самая секретная в мире субмарина попала на фото

Кубинская подлодка типа «Дельфин» попала на фото, пишет Forbes. Этот снимок стал вторым и наиболее четким ее изображением за 15 лет. До этого исследователи располагали лишь несколькими данными со спутников и упоминаниями в кубинских источниках.

Уникальное фото случайно сделал турист в Гаване. На тот момент фотограф не знал, что в кадр вместе с живописным видом гавани попала субмарина, которая считается одной из самых секретных в мире.

#SubMonday in case you missed it yesterday, new image reveals #Cuba Delfin class #Submarines. Been waiting years for a set of photos like this. #OSINT for the win. https://t.co/FpN3lgWEqi