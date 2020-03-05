Китайский автолюбитель утопил машину сразу после получения водительских прав

В Китае мужчина сдал экзамен по вождению, но уже через десять минут потерял управление и утопил свою машину.

Приключения незадачливого водителя попали на видео и сейчас их активно обсуждают в интернете. На кадрах видно, что автолюбитель не смог проехать по узкому мосту и свалился в реку.

Водитель признался, что в аварии виноват сам — отвлекся на сообщения в телефоне. Друзья спешили поздравить его с получением прав.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три сотрудника УФСИН погибли в ДТП в Липецкой области.