Китайский автолюбитель утопил машину сразу после получения водительских прав

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Незадачливый водитель признался, что не смог проехать по узкому мосту из-за чтения поздравлений с успешной сдачей экзамена.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Hauke-Christian Dittrich; 5-tv.ru

В Китае мужчина сдал экзамен по вождению, но уже через десять минут потерял управление и утопил свою машину.

Приключения незадачливого водителя попали на видео и сейчас их активно обсуждают в интернете. На кадрах видно, что автолюбитель не смог проехать по узкому мосту и свалился в реку.

Водитель признался, что в аварии виноват сам — отвлекся на сообщения в телефоне. Друзья спешили поздравить его с получением прав.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три сотрудника УФСИН погибли в ДТП в Липецкой области.

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