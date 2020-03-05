Китайский автолюбитель утопил машину сразу после получения водительских прав
Незадачливый водитель признался, что не смог проехать по узкому мосту из-за чтения поздравлений с успешной сдачей экзамена.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Hauke-Christian Dittrich; 5-tv.ru
В Китае мужчина сдал экзамен по вождению, но уже через десять минут потерял управление и утопил свою машину.
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