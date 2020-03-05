Жена внука Пугачевой пожаловалась на проблему выбора образа для свиданий с мужем
22-летняя супруга Никиты Преснякова выложила подборку снимков в романтичном платье.
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Фото, видео: Instagram @alenaakrasnova, @vasilevskaya.ph
Новым нарядом похвасталась перед подписчиками Алена Преснякова (Краснова). 22-летняя супруга Никиты Преснякова выложила подборку снимков в романтичном образе. Она снялась на улице в центре Москвы в платье свободного кроя с воротом и рукавом на три четверти.
Серый цвет с мелким белым горошком не привлекает к себе излишнее внимание и в то же время достойно смотрится со стороны. К легкому наряду девушка подобрала высокие сапоги. В таком виде можно отправляться и на ужин в ресторан, и на прогулку по городу, как заметила сама модель. Разве что на улице пока холодно без верхней одежды.
«Каждый раз, когда Никита устраивает для меня спонтанные романтические свидания, я сталкиваюсь с проблемой выбора образа», — написала Краснова.
Очевидно, на этот вечер проблема с выбором имиджа решена. А заодно и фанаты остались довольны. В комментариях ответили, что жене внука Аллы Пугачевой это платье очень идет, как и многие другие.
«Во всех, Алена, ты нарядах хороша!»
«Прекрасное платье! Такое нежное и простое, ощущается легкость и романтичность»;
«Алена, ты красотка!» — отреагировали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что жена внука Пугачевой рассказала о том, как едва не сорвалась ее дипломная работа.
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