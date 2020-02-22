«Нас чуть не выгнали!» — жена внука Пугачевой о том, как едва не сорвалась ее дипломная работа
Казус произошел, когда супруга Никиты Преснякова Алена хотела произвести съемку в одном из пабов столицы.
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Фото, видео: Instagram @alenaakrasnova
Жена Никиты Преснякова Алена поделилась с подписчиками в Instagram увлекательной историей подготовки к своей дипломной работе. В сторис девушка рассказала, что ей было необходимо произвести съемку в одном из пабов Москвы — The Black Swan. Выбор пал на это место из-за шикарного интерьера. Однако руководство заведения долго не решалось впускать молодых людей.
«Все! Провела свою дипломную съемку. Она чуть не сорвалась. Нас хотели выгнать оттуда из-за того, что мы пришли с профессиональным оборудованием и никак это не согласовали с руководством. Но все обошлось», — сообщила Алена о своих приключениях.
Сегодня 22-летняя Алена Преснякова (Краснова) — модель и блогер Instagram. Среднее образование девушка получала в нескольких московских школах. В частности, в одной из первых частных школ России «Ковчег XXI». После выпускного Алена отвергла предложение родителей полететь на обучение в Англию и поступила в РАНХиГС.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что внук Пугачевой не смог устоять от сексуальности жены и заключил ее в объятья.
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