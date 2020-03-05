«Я от нее балдею»: Лиза Галкина наладила почтовую связь с Домовым
Дочь Пугачевой рассказала отцу об особенностях общения с мифическим существом.
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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Таинственный Домовой завелся в доме Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Дети Лиза и Гарри наладили эпистолярную связь с мифическим существом. Об этом рассказал подписчикам в Instagram их отец.
Как поведала юмористу на камеру наследница, в последнее время их неизвестный сосед оставляет для ребят кристаллы в неожиданных местах. Обогатившись, Галкины-младшие написали ему письмо, в котором попросили вместо кристаллов прислать им почтовые марки.
«Что к лучшему, так как по косвенным признакам запасы кристаллов даже в таком домовитом хозяйстве, как у нас, иссякают», — заметил юморист.
К письму дети в знак доброго расположения добавили мармеладку. Вскоре письмо вместе с конфетой исчезло. Лиза сделала вывод, что сообщение дошло до адресата. И верно — в тот же день она получила именной конвертик, в котором лежали две марки. В присутствии отца девочка за письменным столом составила благодарственное письмо. Умиленные поклонники не сомневаются, что и это сообщение попадет куда нужно.
«Я от нее балдею»;
«Какое у вас чудо! Просто прелесть ваша доченька!»
«Чудесный домовой»;
«Как же это мило!» — прокомментировали подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, почему Максим Галкин отправился в отпуск с детьми, но без Пугачевой?
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