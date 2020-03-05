Загадочная и таинственная Рената Литвинова продолжает покорять сердца преданных фанатов. Актриса выложила в Instagram свежее фото, где предстала в облегающем бархатном платье ярко-багрового оттенка, приняв уверенную позу.

«Пока нет ничего важнее молчания — промолчу», — заинтриговала подписью к фото Литвинова.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

Поклонники звезды не стали сдерживать эмоций, один за другим признаваясь в любви смелой и сильной женщине.

«Такая утонченная и женственная…но зато какие животные руки! Руки женщины-воина!»

«О Боже! Невероятная!»

«Красный — ваше все!»

«Неповторимая… Таких, как вы, больше не будет!» — отмечали фолловеры.

Недавно Рената Литвинова приняла участие в YouTube-шоу Ксении Собчак, где ответила на вопрос: «Нравится ли ей быть странной?». Знаменитая актриса объяснила, что она на самом деле тихая и спокойная. А эти черты характера в современном мире, к сожалению, многих настораживают.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Рената Литвинова боготворит свою лучшую подругу Земфиру.