«Руки женщины-воина» — Литвинова в бархатном платье покорила сердца фанатов
Поклонники отметили не только шикарную фигуру звезды, но и стойкий, «железный» характер.
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Фото, видео: Instagram @renatalitvinovaofficiall, @ksenya_poggenpohl
Загадочная и таинственная Рената Литвинова продолжает покорять сердца преданных фанатов. Актриса выложила в Instagram свежее фото, где предстала в облегающем бархатном платье ярко-багрового оттенка, приняв уверенную позу.
«Пока нет ничего важнее молчания — промолчу», — заинтриговала подписью к фото Литвинова.
Поклонники звезды не стали сдерживать эмоций, один за другим признаваясь в любви смелой и сильной женщине.
«Такая утонченная и женственная…но зато какие животные руки! Руки женщины-воина!»
«О Боже! Невероятная!»
«Красный — ваше все!»
«Неповторимая… Таких, как вы, больше не будет!» — отмечали фолловеры.
Недавно Рената Литвинова приняла участие в YouTube-шоу Ксении Собчак, где ответила на вопрос: «Нравится ли ей быть странной?». Знаменитая актриса объяснила, что она на самом деле тихая и спокойная. А эти черты характера в современном мире, к сожалению, многих настораживают.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Рената Литвинова боготворит свою лучшую подругу Земфиру.
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