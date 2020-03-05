ПМЭФ не состоится в 2020 году из-за коронавируса

Организационный комитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принял решение не проводить мероприятие в 2020 году из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить», — передал слова госслужащего его представитель.

Решение об отмене форума было принято в связи с объявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайной ситуации международного значения. Причиной экстренного положения стала вспышка коронавируса COVID-19, а также его распространение по миру.

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