Мертвых парня и девушку с пакетами на головах обнаружили в Москве
Тела нашел отец погибшей, когда вернулся домой.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
«Три дня любви и пять трупов»: Михайлов мрачно высказался о решении дочери
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
🧙♀ Гороскоп на мистический день 29 февраля для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 марта
В СК РФ рассказали о результатах расследования по делу легендарной шестой роты ВДВ
Фото, видео: www.globallookpress.com / Tino Plunert; 5-tv.ru
Мертвых парня и девушку с пакетами на головах обнаружили в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, тела нашли в квартире одного из домов на Кастанаевской улице.
Трупы обнаружил отец погибшей, когда пришел домой. Личность умершего парня пока не установлена.
По предварительной информации, скончавшаяся москвичка была шахматисткой. 18-летняя девушка указана в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE).
Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины смерти молодых людей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве обнаружили мертвой привязанную к стулу женщину. Выяснилось, что перед смертью ее душили. Кроме того, на груди погибшей была колотая рана.
Нашли ошибку?