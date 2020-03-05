Мертвых парня и девушку с пакетами на головах обнаружили в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, тела нашли в квартире одного из домов на Кастанаевской улице.

Трупы обнаружил отец погибшей, когда пришел домой. Личность умершего парня пока не установлена.

По предварительной информации, скончавшаяся москвичка была шахматисткой. 18-летняя девушка указана в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE).

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины смерти молодых людей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве обнаружили мертвой привязанную к стулу женщину. Выяснилось, что перед смертью ее душили. Кроме того, на груди погибшей была колотая рана.