Правительство РФ создало комиссию по повышению устойчивости экономики

Правительство России постановило создать специальную комиссию по повышению устойчивости российской экономики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящий момент распоряжением правительства РФ уже утвержден состав комиссии, которую возглавит заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

Сообщается, что данная комиссия будет осуществлять «координацию деятельности органов исполнительной власти и взаимодействия с представителями научных и общественных организаций, предпринимательским сообществом при разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение устойчивости развития финансового сектора и отдельных отраслей экономики».

Известно, что деятельность комиссии также будет связана с противодействием влиянию распространения коронавирусной инфекции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что медицина и сельское хозяйство стали темами заседания Правительства РФ.