В Никарагуа смельчак-канатоходец Ник Валленда прошел по канату, натянутому над жерлом действующего вулкана. Правда ему пришлось надеть маску, чтобы защититься от испарений, вырывающихся из-под земли.

На выполнение трюка ушло около получаса: экстремал назвал его самым сложным в своей карьере. А на счету акробата немало «подвигов»: он ходил по канату над Гранд-Каньоном и Ниагарским водопадом, а также отважился пройти во время сильного ветра по тросу, натянутому между двумя небоскребами в Чикаго.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Эльбрусе альпинист чудом выжил после падения с высоты почти пяти тысяч метров.