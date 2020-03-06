Канатоходец прошел над кратером действующего вулкана — видео
По словам экстремала, этот трюк стал самым сложным в его карьере.
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Фото, видео: Facebook @nikwallendaofficial; 5-tv.ru
В Никарагуа смельчак-канатоходец Ник Валленда прошел по канату, натянутому над жерлом действующего вулкана. Правда ему пришлось надеть маску, чтобы защититься от испарений, вырывающихся из-под земли.
На выполнение трюка ушло около получаса: экстремал назвал его самым сложным в своей карьере. А на счету акробата немало «подвигов»: он ходил по канату над Гранд-Каньоном и Ниагарским водопадом, а также отважился пройти во время сильного ветра по тросу, натянутому между двумя небоскребами в Чикаго.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Эльбрусе альпинист чудом выжил после падения с высоты почти пяти тысяч метров.
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