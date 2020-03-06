Стеша Маликова выбрала в качестве аксессуара томик «Лолиты», а ее сравнили с Джоли

Дочь российского музыканта Дмитрия Маликова 20-летняя Стефания опубликовала в Instagram серию чарующих фотографий. На снимках соблазнительная 20-летняя красавица позирует в роскошном черном платье с открытыми плечами и с томиком романа Владимира Набокова «Лолита» в руках.

«Девушки, выбирайте умные аксессуары!» — подписала пост наследница музыканта.

Поклонники юной модницы пришли в восторг от опубликованных кадров. Многие фанаты сравнили Стешу Маликову с голливудской кинодивой Анджелиной Джоли — секс-символом и эталоном красоты нынешнего столетия. Пользователи соцсети восхитились элегантным стилем кумира и ее потрясающим литературным вкусом.

Instagram @steshamalikova

«Какой образ чудесный!»

«Вау, как на первой фотографии похожа на Анджелину Джоли!»

«Какая стильная и красивая!»

«Красота страшная сила», — написали фолловеры.

Стеша Маликова очевидно очень любит читать и знает толк в хорошей литературе. Недавно дочка знаменитости опубликовала в Instagram фотографии, на которых запечатлела огромный букет розовых роз и томик стихотворений Сергея Есенина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стеша Маликова умилила поклонников фото с младшим братом.