Стеша Маликова выбрала в качестве аксессуара томик «Лолиты», а ее сравнили с Джоли
20-летняя красавица продолжает производить впечатление на фанатов необычайным шармом и литературным вкусом.
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Фото, видео: Instagram @steshamalikova
Дочь российского музыканта Дмитрия Маликова 20-летняя Стефания опубликовала в Instagram серию чарующих фотографий. На снимках соблазнительная 20-летняя красавица позирует в роскошном черном платье с открытыми плечами и с томиком романа Владимира Набокова «Лолита» в руках.
«Девушки, выбирайте умные аксессуары!» — подписала пост наследница музыканта.
Поклонники юной модницы пришли в восторг от опубликованных кадров. Многие фанаты сравнили Стешу Маликову с голливудской кинодивой Анджелиной Джоли — секс-символом и эталоном красоты нынешнего столетия. Пользователи соцсети восхитились элегантным стилем кумира и ее потрясающим литературным вкусом.
«Какой образ чудесный!»
«Вау, как на первой фотографии похожа на Анджелину Джоли!»
«Какая стильная и красивая!»
«Красота страшная сила», — написали фолловеры.
Стеша Маликова очевидно очень любит читать и знает толк в хорошей литературе. Недавно дочка знаменитости опубликовала в Instagram фотографии, на которых запечатлела огромный букет розовых роз и томик стихотворений Сергея Есенина.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стеша Маликова умилила поклонников фото с младшим братом.
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