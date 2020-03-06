Автомобиль с людьми провалился под лед в Хабаровском крае

Автомобиль УАЗ с людьми в салоне провалился под лед на реке Амур в Хабаровском крае. О трагическом происшествии рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Очевидцы утверждают, что в машине в момент ЧП находились два человека, которые не смогли покинуть салон. Инцидент произошел в восьми километрах от села Виноградовка под Хабаровском. На место были направлены специалисты.

«Удалось обнаружить автомобиль на расстоянии порядка 40 метров от берега на глубине четырех метров. Чтобы транспортное средство не унесло течением, которое в данном месте очень сильное, его зафиксировали тросом. На сегодня запланировано проведение водолазных работ», — сообщили в ведомстве.

В ГУ МЧС по Хабаровскому краю отметили, что в связи с повышением температуры воздуха лед на водоемах весьма неустойчив. Однако местным жителям кажется, что его покров способен без труда выдержать не только вес человека, но и автомобиль.

«Но это не так. Солнце нагревает ледовый покров, толщина его становится неоднородной, образуются провисы и пустоты. Также поверхность активно отражает солнечные лучи, что может помешать увидеть промоины, трещины во льду, полыньи», — сказали представители спасательной службы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пятилетняя девочка вышла на лед под Тулой вместе с отчимом и утонула.