Пятилетняя девочка вышла на лед вместе с отчимом и утонула под Тулой
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
ТОП-3 женских знаков зодиака, для которых поздний брак станет счастливым
Прохор-чудотворец: последнее новолуние зимы-2020 — нужно успеть загадать желание
«Не переедайте»: Обессилевший сын Никаса Сафронова кубарем скатился в море
Фото, видео: ТАСС/Смитюк Юрий, /Смирнов Владимир
Пятилетняя девочка утонула под Тулой. По данному факту сотрудниками Следственного комитета по региону возбуждено уголовное дело.
Трагедия произошла в поселке Товарковский Богородицкого района Тульской области. Вместе с отчимом и младшей сестрой девочка вышла на лед водоема. В какой-то момент лед треснул, мужчина и одна из его подопечных провалились в воду.
Отчиму девочки удалось выбраться, ребенок погиб.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности“», — сообщили в ведомстве.
В настоящий момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. В ходе следствия будут установлены причины и условия, повлекшие гибель малолетней.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что восьмилетний мальчик отравился таблетками с крысиным ядом.
Нашли ошибку?