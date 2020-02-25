Пятилетняя девочка вышла на лед вместе с отчимом и утонула под Тулой

Пятилетняя девочка утонула под Тулой. По данному факту сотрудниками Следственного комитета по региону возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла в поселке Товарковский Богородицкого района Тульской области. Вместе с отчимом и младшей сестрой девочка вышла на лед водоема. В какой-то момент лед треснул, мужчина и одна из его подопечных провалились в воду.

Отчиму девочки удалось выбраться, ребенок погиб.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности“», — сообщили в ведомстве.

В настоящий момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. В ходе следствия будут установлены причины и условия, повлекшие гибель малолетней.

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