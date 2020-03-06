Торпедный катер «Г-5», затонувший в годы ВОВ, подняли со дна моря в Севастополе
Боевой корабль пролежал под водой более 70 лет.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В Крыму со дна Черного моря подняли затонувший боевой корабль — небольшой торпедный катер. В годы войны таким судам приходилось выполнять самые тяжелые задачи — вести обстрел противника, высаживать десант и эвакуировать раненых.
При атаке, катер стрелял торпедой назад и тут же уворачивался от нее. Скорость для того периода была запредельная — почти 80 километров в час.
Теперь боевой корабль возвращается с войны в порт приписки. За уникальной подводной операцией следила Мери Бадунц.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что со дна Черного моря поднят бомбардировщик Пе-2 времен Великой Отечественной войны.
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