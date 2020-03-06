Торпедный катер «Г-5», затонувший в годы ВОВ, подняли со дна моря в Севастополе

Эфирная новость 51

Боевой корабль пролежал под водой более 70 лет.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В Крыму со дна Черного моря подняли затонувший боевой корабль — небольшой торпедный катер. В годы войны таким судам приходилось выполнять самые тяжелые задачи — вести обстрел противника, высаживать десант и эвакуировать раненых.

При атаке, катер стрелял торпедой назад и тут же уворачивался от нее. Скорость для того периода была запредельная — почти 80 километров в час.

Теперь боевой корабль возвращается с войны в порт приписки. За уникальной подводной операцией следила Мери Бадунц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что со дна Черного моря поднят бомбардировщик Пе-2 времен Великой Отечественной войны.

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