ФБР запустило рекламу на русском языке с фотографией Высоцкого

Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовало в Facebook собственную русскоязычную рекламу, призывающую граждан РФ к сотрудничеству. Рекламную публикацию ведомство сопроводило снимком звезды Советского Союза Владимира Высоцкого, пишет РИА Новости.

Иллюстрацией к рекламе ФБР выбрало кадр из советской кинокартины «Место встречи изменить нельзя», в которой Высоцкий сыграл роль капитана уголовного розыска Глеба Жеглова.

«Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого», — гласит запись под снимком, сопровождаемая логотипом и аббревиатурой FBI.

Facebook / Ник Лахонин

Если нажать на значок рекламы, то осуществится автоматический переход на официальный сайт иностранного ведомства, пишет РИА Новости. Там сотрудники ФБР обещают информаторам, что они смогут поделиться данными «в доверительной обстановке с соблюдением полной конфиденциальности».

ФБР публикует рекламу, призывающую россиян к сотрудничеству, с завидной периодичностью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФБР запустило русскоязычную рекламу в Facebook, чтобы найти шпионов. При этом в рекламных роликах было допущено множество грамматических ошибок.