Эксперты отнесли 38 банков России к группе повышенного риска

По данным аналитиков, 38 российских банков находятся под угрозой возможного дефолта в текущем году. Об этом со ссылкой на исследования агентства «Эксперт РА» сообщает ТАСС.

Ситуация объясняется тем, что количества отзывов лицензий у банков с каждым годом уменьшается. Например, в 2018 году было отозвано 57 лицензий, а в 2019-м — лишь 28.

Известно, что в минувшем году реорганизации подверглись 12 банков. Из них три кредитных организации самостоятельно аннулировали лицензии без допущения дефолта.

При этом отмечается, что индекс «здоровья банковского сектора» (доля кредитных организаций, которые не допустят дефолт в течение ближайшего года) в России в минувшем году повысился до 90,5%. Тогда как в 2018 он составлял 89%.

«Рост индекса обусловлен статистикой дефолтов кредитных организаций за 2019 год, с учетом которой осуществляется сопоставление вероятностей дефолта банкам на основе их фактических или вероятных уровней рейтинга», — сказано в исследовании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Банк России отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей.