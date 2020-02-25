ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

Совет директоров Банка России принял решение отменить комиссию для банков за переводы между физическими лицами в Системе быстрых платежей (СБП). Тарифы обнулятся до 30 июня 2022 года, сообщают на сайте Центробанка.

«Это позволит, с одной стороны, снизить издержки самих банков, а с другой — установить если не нулевые, то минимальные тарифы для своих клиентов», — заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

В Центробанке отметили, что продолжат мониторинг комиссий банков в СБП для россиян. Если они будут завышаться, Банк России будет вынужден установить верхний порог таких комиссий.

Обнуленные тарифы Центробанка начнут действовать с 1 апреля 2020 года.

Банк России ввел комиссию за переводы средств по номеру телефона для банков 1 января 2020-го. На данный момент в СБП участвует 30 организаций, включая десять крупнейших банков. Планируется, что в марте этого года к системе подключится Сбербанк.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что крупнейшие российские банки изменят правила выдачи кредитов.