ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
Обнуленный тариф Банка России начнет действовать с 1 апреля 2020 года.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Совет директоров Банка России принял решение отменить комиссию для банков за переводы между физическими лицами в Системе быстрых платежей (СБП). Тарифы обнулятся до 30 июня 2022 года, сообщают на сайте Центробанка.
«Это позволит, с одной стороны, снизить издержки самих банков, а с другой — установить если не нулевые, то минимальные тарифы для своих клиентов», — заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
В Центробанке отметили, что продолжат мониторинг комиссий банков в СБП для россиян. Если они будут завышаться, Банк России будет вынужден установить верхний порог таких комиссий.
Обнуленные тарифы Центробанка начнут действовать с 1 апреля 2020 года.
Банк России ввел комиссию за переводы средств по номеру телефона для банков 1 января 2020-го. На данный момент в СБП участвует 30 организаций, включая десять крупнейших банков. Планируется, что в марте этого года к системе подключится Сбербанк.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что крупнейшие российские банки изменят правила выдачи кредитов.
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