Скандалистки и манипуляторы: ТОП-3 стерв по знаку зодиака

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Карина Бернтгольц
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Астрологи убеждены: прежде, чем заводить серьезные отношения с женщиной, необходимо обратить внимание на ее дату рождения.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rudolf, Rosseforp, CHROMORANGE / Bilderbox, kati,

Астрологи убеждены, что знак зодиака в значительной степени влияет на характер человека. Одни — по природе дружелюбны и милы, другие — чересчур осторожны, а третьи пытаются из всего извлечь выгоду. Вступая в отношения с женщиной, астрологи советуют обратить внимание на ее дату рождения, и, чтобы помочь мужчинам выбрать достойную партнершу, Leydi-prelest привело список знаков зодиака, под которыми рождаются неисправимые стервы.

Скорпион

Леди-Скорпион сама по себе очень сексуальна и притягательна, поэтому с легкостью привлекает мужчин. Однако тем, кто все-таки решил закрутить роман с такой девушкой, придется несладко. Представительницы данного зодиака могут вспыхнуть за несколько секунд и превратить жизнь своего кавалера в ад.

Среди прочих недостатков таких женщин — ревность и желание контролировать каждый шаг своего возлюбленного. Если вы к этому не готовы, лучше не связывать себя с такой спутницей.

Овны

Леди-Овен всегда честна в отношениях и верна своему избраннику. Однако несмотря на такие очевидные преимущества, она может за секунду сгубить отношения из-за своей импульсивности. Такие девушки абсолютно не умеют контролировать эмоции.

Кроме того, если вы решили построить отношения с представительницей данного знака зодиака, вам придется привыкнуть к резким высказываниям с ее стороны и опрометчивым поступкам.

Близнецы

Леди-Близнецы может моментально покорить сердце любого мужчины, благодаря своей харизме и дружелюбию. Однако если ваши отношения продвинутся на новый уровень, ждите неприятных сюрпризов. Такие девушки всегда сильно заботятся о мнении окружающих, поэтому если вы им не понравитесь, в романе будет поставлена точка.

Среди других несомненных минусов — болтливость, а также неумение выслушивать критику. Как только вы намекнете своей половинке, что ей пора в спортзал, она тут же примется доказывать вашу неправоту, не сдерживая эмоций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, представительницы каких знаков зодиака ненавидят романтику.

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Скандалистки и манипуляторы: ТОП-3 стерв по знаку зодиака

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