На Камчатке мужчина изрезал ножом сожителя матери в день его рождения

Житель Камчатки исполосовал ножом сожителя матери в день его рождения. Как сообщает региональный СК, инцидент произошел в селе Апука в Олюторском районе.

По версии следствия, в одном из домов на Морской улице 60-летний мужчина во время застолья, посвященного его юбилею, повздорил с сожительницей и избил ее. Когда за женщину заступился 46-летний сын, именинник потребовал не вмешиваться в «разборки». Возмущенный происходящим местный житель ударил возлюбленного матери стулом по голове, после чего выхватил нож и буквально изрезал им лицо, шею и грудь юбиляра. От многочисленных ранений мужчина скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.