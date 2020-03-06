В Петербурге восьмилетний мальчик выпал из окна квартиры на 20 этаже

Восьмилетний мальчик выпал из окна квартиры на 20 этаже в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, трагедия произошла днем 5 марта в одном из домов на улице Оптиков в Приморском районе.

Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что 39-летняя мать проводила сына из школы до подъезда дома, отправила в квартиру переодеваться, а сама осталась ждать на улице. Мальчик зашел в подъезд и вскоре, по невыясненным причинам, выпал из окна арендуемого жилища. От полученных травм школьник скончался в карете скорой помощи.

Правоохранительные органы проводят проверку.