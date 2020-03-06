Оркестр Росгвардии сыграл под окнами квартиры ветерана в Кемерово накануне 8 марта

Настоящий концерт под окнами квартиры ветерана Великой Отечественной войны Анны Котенко устроили в Кемерово. Во дворе жилого дома оркестр Росгвардии сыграл известные композиции — музыкальный подарок был подготовлен для пожилой женщины специально в преддверии 8 марта.

Насладиться легендарными мелодиями военных лет удалось не только самой Котенко, но и всем жильцам близлежащих домов. Впрочем, для ветерана сюрприз оказался особенно трогательным. Когда она вышла из подъезда и увидела такое количество людей, пришедших к ее дому, чтобы выразить внимание и признательность, она не смогла сдержать слез.

Во дворе собрались не только музыканты, а также бойцы военной части Росгвардии из отряда специального назначения Кузбасс и кемеровские ребята-юнармейцы. По завершению музыкального номера женщине вручили тюльпаны. Эмоции ветерана были написаны на ее лице, а в разговоре с представителем службы она выразила искреннюю благодарность.

93-летняя Анна Котенко в 1942 году сбежала с подругой на войну. Девушки сразу попали в самую гущу событий. К началу 1945-го пулеметчицы добрались до границы Польши с Германией. Их забросили в Глогау в помощь советским солдатам, которые пытались прорвать оборону противника, забаррикадировавшегося сразу в нескольких городах-крепостях. Взвод разместился на окраине: следили и за самолетами, и за обстановкой в городе.

Однажды, увидев в воздухе немецкий самолет, Анна не стала бить тревогу, а просто открыла по нему огонь. Другие расчеты ее не поддержали, она стреляла одна. Самолет пошел на снижение и потерялся из виду. А наутро девушку пригласили на контрольный пункт батальона для оформления наградных документов — за сбитый Messerschmitt. После окончания войны девушка вернулась домой с орденом Красной Звезды и надеждой, что стрелять ей больше уже никогда не придется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники Следственного комитета устроили для ветерана праздничный салют. Красочные, мерцающие залпы расцветили вечернее небо над Вязьмой в Смоленской области.