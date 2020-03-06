Бизнесвумен и телеведущая Айза Анохина удивила поклонников свежим постом в Instagram. Артистка предстала обнаженной, сидящей на полу в душе. К такому откровенному снимку она прикрепила пост, посвященный человеческим взаимоотношениям. Звезда призналась, что перестала разочароваться в людях, поскольку теперь не строит мнения о конкретном человеке, пока не узнает его лично.

«Я плохо разбираюсь в людях. Но иногда, так приятно осознавать, что не все так плохо и слава богу, что мое оценочное мнение оказалось далеким от истины. Вообще нельзя делать выводы о людях, лично не пообщавшись, а также нельзя полностью открываться, не познав человека в разных ситуациях», — подчеркнула знаменитость.

Instagram @aizalovesam

Многие фанаты обратили свое внимание на прикрепленный к посту пикантный кадр, нежели на сам текст. Особенно поклонников стало беспокоить, кто же автор такого снимка.

«А кто фоткает?» — поинтересовалась подписчица, однако ответа от звезды не получила.

Другая часть юзеров все-таки заинтересовалась самим текстом в проникновенном посте. Фанаты восхитились мыслями Айзы и написали в ее адрес комплименты.

«Как важно не только осознать, но и признать это! Я считаю это проявлением силы духа»;

«Напомнило стих Эдуарда Асадова „Когда мне встречается в людях дурное“»;

«Айза, ты настоящая»;

«Ты сильная и мудрая!»;

«Очень люблю читать твои рассуждения, так эмоционально и искренне всегда», — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Айза Анохина и Катя Гордон публично опозорили друг друга.