«А кто фоткает?» — Айза обнажилась в душе и заинтриговала фанатов
Звезда поделилась своими размышлениями о взаимоотношениях людей.
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Фото, видео: Instagram @aizalovesam
Бизнесвумен и телеведущая Айза Анохина удивила поклонников свежим постом в Instagram. Артистка предстала обнаженной, сидящей на полу в душе. К такому откровенному снимку она прикрепила пост, посвященный человеческим взаимоотношениям. Звезда призналась, что перестала разочароваться в людях, поскольку теперь не строит мнения о конкретном человеке, пока не узнает его лично.
«Я плохо разбираюсь в людях. Но иногда, так приятно осознавать, что не все так плохо и слава богу, что мое оценочное мнение оказалось далеким от истины. Вообще нельзя делать выводы о людях, лично не пообщавшись, а также нельзя полностью открываться, не познав человека в разных ситуациях», — подчеркнула знаменитость.
Многие фанаты обратили свое внимание на прикрепленный к посту пикантный кадр, нежели на сам текст. Особенно поклонников стало беспокоить, кто же автор такого снимка.
«А кто фоткает?» — поинтересовалась подписчица, однако ответа от звезды не получила.
Другая часть юзеров все-таки заинтересовалась самим текстом в проникновенном посте. Фанаты восхитились мыслями Айзы и написали в ее адрес комплименты.
«Как важно не только осознать, но и признать это! Я считаю это проявлением силы духа»;
«Напомнило стих Эдуарда Асадова „Когда мне встречается в людях дурное“»;
«Айза, ты настоящая»;
«Ты сильная и мудрая!»;
«Очень люблю читать твои рассуждения, так эмоционально и искренне всегда», — отметили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Айза Анохина и Катя Гордон публично опозорили друг друга.
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