Бабушки-активистки держат под контролем целый микрорайон в Челябинске
Домохозяйки организовали жилищный патруль, устав от коммунальной разрухи.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
«Три дня любви и пять трупов»: Михайлов мрачно высказался о решении дочери
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
🧙♀ Гороскоп на мистический день 29 февраля для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
В СК РФ рассказали о результатах расследования по делу легендарной шестой роты ВДВ
Фото, видео: РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru
В Челябинске отряд пенсионерок держит под контролем целый микрорайон.
Надежда, Зинаида, две Веры и Ирина — предводитель женской дружины. Ежедневный сбор подруг по интересам — во дворе, и здесь же — распределение зон ответственности.
Это добровольный патруль, на жалобы и замечания которого в местной управляющей компании отреагировали нетипично для коммунальщиков.
Женщины, устав от коммунальной разрухи, организовали жилищный патруль. Каждый день обходят улицы, а затем с жалобами идут в управляющую компанию. Там, к слову, на инициативу отреагировали своеобразно: пенсионеркам вручили спортивный инвентарь. Зачем? Подробности в видеосюжете Елены Норкунайте.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мошенники «разводят» бабушек с интернетом?
Нашли ошибку?