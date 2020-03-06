Бабушки-активистки держат под контролем целый микрорайон в Челябинске

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Домохозяйки организовали жилищный патруль, устав от коммунальной разрухи.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

В Челябинске отряд пенсионерок держит под контролем целый микрорайон.

Надежда, Зинаида, две Веры и Ирина — предводитель женской дружины. Ежедневный сбор подруг по интересам — во дворе, и здесь же — распределение зон ответственности.

Это добровольный патруль, на жалобы и замечания которого в местной управляющей компании отреагировали нетипично для коммунальщиков. 

Женщины, устав от коммунальной разрухи, организовали жилищный патруль. Каждый день обходят улицы, а затем с жалобами идут в управляющую компанию. Там, к слову, на инициативу отреагировали своеобразно: пенсионеркам вручили спортивный инвентарь. Зачем? Подробности в видеосюжете Елены Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мошенники «разводят» бабушек с интернетом?

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