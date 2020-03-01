Михаил Ефремов сломал ребро, упав на даче

Михаил Ефремов сломал ребро, неудачно упав на даче в Юрмале. Однако обращаться к врачам актер не стал. Вернувшись в Москву, он, несмотря на проблемы с дыханием, продолжил работать. Ефремов снимается в сериале о вампирах и все время пытается улучить время, чтобы присесть и отдышаться.

Он признался, что не хотел предавать свою травму огласке, опасаясь, что публика опять скажет, что он был пьян. Артист уверяет, что был абсолютно трезвым и просто оступился.

«Мне трудно об этом говорить — дышать тяжело. Да и вообще, я не такой, каким меня представляют. Жизнь моя нормальная, тихая, спокойная. Я стесняюсь», — цитирует Ефремова StarHit.

Тем не менее актер постоянно попадает в скандальную хронику. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в 2016 году во время кинофестиваля «Кинотавр» постояльцам отеля в Сочи пришлось вызывать полицию из-за дебоша, который, по слухам, устроил в ресторане Михаил Ефремов. А в прошлом году разразился скандал во время гастролей артиста в Самаре. Зрители жаловались, что на сцене Ефремов был пьян, а на реплику из зала: «Не слышно!» — ответил в грубой форме. Прошлым летом стало известно, что актер повздорил с полицейским в центре Москвы.