Рейтинг оценки деятельности Путина вырос после Послания Федеральному Собранию

ВЦИОМ зафиксировал рост рейтинга оценки деятельности президента России Владимира Путина среди россиян после выступления 15 января с Посланием Федеральному Собранию. Как рассказал гендиректор компании Валерий Федоров, рост составил три процентных пункта.

«Данные за 16-е число: 67% опрошенных одобрили работу Путина на посту президента. Еще днем раньше было 64%. Эффект позитивный», — приводит его слова RT.

Всероссийский опрос проводился 16 января 2020 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет по телефону.

Во время Послания Федеральному Собранию 15 января Путин предложил ряд изменений, в том числе утверждение кандидатуры премьера и министров парламентом страны, усиление ролей Конституционного суда России, Госсовета и губернаторов через официальное закрепление положений в Конституции. За каждую из инициатив президент предложил проголосовать россиянам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о предложенных Путиным в Послании Федеральному Собранию мерах соцподдержки.