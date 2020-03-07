«Ходячий шарм»: Снигирь появилась на светском рауте в платье с открытой спиной
Актриса красном наряде собрала восхищенные отзывы.
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Фото, видео: Instagram @yuliasnigir, @abdullartuev; www.globallookpress.com / АГН Москва
Смелый образ Юлии Снигирь привлек внимание участников вечера по случаю открытия первого в Москве бутика Rasario. Один из любимых брендов светских львиц России устроил презентацию новой коллекции. В одежде от его основателя Расиды Лакобы на светском рауте появились такие знаменитости, как Полина Гагарина, Ксения Собчак и упомянутая звезда экрана.
«Фантастически красивое пространство, элегантные сексуальные наряды — спасибо, это было круто! Приятно, что это происходит в нашей стране», — написала Снигирь.
Сама Юлия выбрала красное платье с открытой спиной и плечом — не менее сексуальное, чем у моделей на подиуме. К такому наряду она предпочла не надевать украшений и не использовать яркую косметику, чтобы не отвлекать внимания от одежды. Результат впечатлил ее подписчиков в Instagram.
«Юлечка, вы просто ангел!»
«Юлия, потрясающе выглядите! Вам очень красный цвет идет»
«Ходячий шарм!»
«Вы как фарфоровая статуэточка!»
«До чего красива!» — оценили звезду поклонники в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Снигирь в вечернем платье напросилась на комплименты.
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