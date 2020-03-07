«Ходячий шарм»: Снигирь появилась на светском рауте в платье с открытой спиной

Смелый образ Юлии Снигирь привлек внимание участников вечера по случаю открытия первого в Москве бутика Rasario. Один из любимых брендов светских львиц России устроил презентацию новой коллекции. В одежде от его основателя Расиды Лакобы на светском рауте появились такие знаменитости, как Полина Гагарина, Ксения Собчак и упомянутая звезда экрана.

«Фантастически красивое пространство, элегантные сексуальные наряды — спасибо, это было круто! Приятно, что это происходит в нашей стране», — написала Снигирь.

Instagram @yuliasnigir

Сама Юлия выбрала красное платье с открытой спиной и плечом — не менее сексуальное, чем у моделей на подиуме. К такому наряду она предпочла не надевать украшений и не использовать яркую косметику, чтобы не отвлекать внимания от одежды. Результат впечатлил ее подписчиков в Instagram.

«Юлечка, вы просто ангел!»

«Юлия, потрясающе выглядите! Вам очень красный цвет идет»

«Ходячий шарм!»

«Вы как фарфоровая статуэточка!»

«До чего красива!» — оценили звезду поклонники в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Снигирь в вечернем платье напросилась на комплименты.