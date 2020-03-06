Младшая сестра известной певицы Жанны Фриске Наталья, судя по ее страничке в Instagram, много путешествует и делится со своими подписчиками снимками из разных точек мира, причем преимущественно — с пляжей. Очередное фото, которое выложила в сеть младшая Фриске, не исключение.

На этот раз она порадовала поклонников стильным коллажем с Шри-Ланки: 33-летняя Наталья стоит в изящной позе в закрытом черном купальнике с прорезями по бокам рядом с деревом. Один снимок выполнен в цвете, другой — черно-белый. А в сопровождающем картинку посте Фриске рассуждает о теплоте.

«Теплыми бывают не только чай, перчатки, одеяло. Теплым бывает все — разговоры, взгляды, письма, люди. Это то особое ощущение, которое дает нам силы жить, верить, мечтать, любить», — написала она.

Instagram @friske_natalia

Подписчики по достоинству оценили фотографию, оставив восторженные комментарии.

«Ухх, Наташка!»

«Какое божественное мощное тело!»

«Сочная!»

«Какая вы красивая! Молодец!» — пишут пользователи.

Ране 5-tv.ru рассказывал, что многие упрекают Наталью Фриске за попытки копировать образ ушедшей из жизни четыре года назад сестры.