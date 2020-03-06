«Божественное мощное тело!» — Младшая Фриске выложила в сеть фото в купальнике
В своем посте младшая сестра ушедшей из жизни певицы рассуждает о теплоте.
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Фото, видео: Instagram @friske_natalia
Младшая сестра известной певицы Жанны Фриске Наталья, судя по ее страничке в Instagram, много путешествует и делится со своими подписчиками снимками из разных точек мира, причем преимущественно — с пляжей. Очередное фото, которое выложила в сеть младшая Фриске, не исключение.
На этот раз она порадовала поклонников стильным коллажем с Шри-Ланки: 33-летняя Наталья стоит в изящной позе в закрытом черном купальнике с прорезями по бокам рядом с деревом. Один снимок выполнен в цвете, другой — черно-белый. А в сопровождающем картинку посте Фриске рассуждает о теплоте.
«Теплыми бывают не только чай, перчатки, одеяло. Теплым бывает все — разговоры, взгляды, письма, люди. Это то особое ощущение, которое дает нам силы жить, верить, мечтать, любить», — написала она.
Подписчики по достоинству оценили фотографию, оставив восторженные комментарии.
«Ухх, Наташка!»
«Какое божественное мощное тело!»
«Сочная!»
«Какая вы красивая! Молодец!» — пишут пользователи.
Ране 5-tv.ru рассказывал, что многие упрекают Наталью Фриске за попытки копировать образ ушедшей из жизни четыре года назад сестры.
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