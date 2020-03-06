«Долгий путь к себе»: похудевшая Гузеева похвасталась результатами диеты
Телесваха проходит лечебный курс в клинике под Санкт-Петербургом.
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Фото, видео: Instagram @_larisa_guzeeva_
Лариса Гузеева показала результаты курса похудения, который она проходит в специальной клинике под Санкт-Петербургом. Телеведущая выложила на своей странице в Instadram фото в полный рост: явно постройневшая артистка одета в простой серый спортивный костюм и мохнатые розовые тапочки.
«Я начинаю вставать — забыла уже как я выгляжу в полный рост. Конечно, это начало, и мне предстоит долгий путь к себе. Спасибо вам, мои дорогие подписчики, за любовь и поддержку!» — написала под снимком Гузеева, признавшись, что без специалистов у нее ничего бы не получилось.
В сторис худеющая артистка продемонстрировала свой завтрак: яйцо пашот с крошечной горсткой вяленых помидоров, а также треть стаканчика смузи из груши и яблока на второй завтрак.
Поклонники телесвахи признают в комментариях, что процесс избавления от лишних килограммов идет успешно, и выражают свое восхищение целеустремленностью и силой воли Гузеевой.
«Эх! Какая вы молодчина! Кто б меня так подсушил!»
«Когда женщина так выглядит почти без макияжа, в трениках, то это красота, мать ее».
«Вы такая уютная на этом фото, прелесть!»
«Держитесь, роскошная леди, мы с вами! Спорт бы еще маленько ввести, и еще больше здоровья бы было»
«Наслаждайтесь! Видно, что процесс идет, и вы становитесь краше!» — пишут комментаторы.
Многие также восхищаются шикарным видом из окна — за спиной у Гузеевой буквально в нескольких метрах плещется полузамерзший Финский залив.
Специальный курс похудения Лариса Гузеева проходит под надзором опытных специалистов не в первый раз. В ноябре прошлого года, как рассказывал 5-tv.ru, она уже делилась с поклонниками секретами своей диеты.
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