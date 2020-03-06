«Долгий путь к себе»: похудевшая Гузеева похвасталась результатами диеты

Лариса Гузеева показала результаты курса похудения, который она проходит в специальной клинике под Санкт-Петербургом. Телеведущая выложила на своей странице в Instadram фото в полный рост: явно постройневшая артистка одета в простой серый спортивный костюм и мохнатые розовые тапочки.

«Я начинаю вставать — забыла уже как я выгляжу в полный рост. Конечно, это начало, и мне предстоит долгий путь к себе. Спасибо вам, мои дорогие подписчики, за любовь и поддержку!» — написала под снимком Гузеева, признавшись, что без специалистов у нее ничего бы не получилось.

В сторис худеющая артистка продемонстрировала свой завтрак: яйцо пашот с крошечной горсткой вяленых помидоров, а также треть стаканчика смузи из груши и яблока на второй завтрак.

Поклонники телесвахи признают в комментариях, что процесс избавления от лишних килограммов идет успешно, и выражают свое восхищение целеустремленностью и силой воли Гузеевой.

Instagram @_larisa_guzeeva_

«Эх! Какая вы молодчина! Кто б меня так подсушил!»

«Когда женщина так выглядит почти без макияжа, в трениках, то это красота, мать ее».

«Вы такая уютная на этом фото, прелесть!»

«Держитесь, роскошная леди, мы с вами! Спорт бы еще маленько ввести, и еще больше здоровья бы было»

«Наслаждайтесь! Видно, что процесс идет, и вы становитесь краше!» — пишут комментаторы.

Многие также восхищаются шикарным видом из окна — за спиной у Гузеевой буквально в нескольких метрах плещется полузамерзший Финский залив.

Специальный курс похудения Лариса Гузеева проходит под надзором опытных специалистов не в первый раз. В ноябре прошлого года, как рассказывал 5-tv.ru, она уже делилась с поклонниками секретами своей диеты.