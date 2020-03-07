Шойгу вручил госнаграды женщинам-военнослужащим в преддверии 8 Марта
Сотрудниц Минобороны также поздравили Олег Газманов, Гоша Куценко и певица Зара.
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Фото, видео: Министерство обороны РФ
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил государственные награды отличившимся женщинам-военнослужащим и сотрудницам ведомства. Церемония награждения прошла в Театре Российской Армии и была приурочена к празднованию Международного женского дня.
«Сегодня в Вооруженных силах 40 с лишним тысяч представительниц прекрасного пола носят погоны военнослужащих. Они лечат, обеспечивают связь, одевают и кормят. Сегодня они находятся там, где тяжелее всего, воюют вместе с нами против международного терроризма», — сказал Шойгу перед церемонией вручения наград.
Госнаграды и букеты цветов министр обороны вручил девяти женщинам. Среди наград: Орден Почета, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» разных степеней, а также медаль «За спасение погибавших».
Когда церемония награждения завершилась, перед собравшимися в зале женщинами выступили популярные эстрадные исполнители: Олег Газманов, Гоша Куценко и певица Зара.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительниц Санкт-Петербурга с наступающим 8 Марта поздравили воспитанники Нахимовского военно-морского училища. Цветы они раздавали с самодельного двухпарусного колесного буера.
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