Шойгу вручил госнаграды женщинам-военнослужащим в преддверии 8 Марта

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил государственные награды отличившимся женщинам-военнослужащим и сотрудницам ведомства. Церемония награждения прошла в Театре Российской Армии и была приурочена к празднованию Международного женского дня.

«Сегодня в Вооруженных силах 40 с лишним тысяч представительниц прекрасного пола носят погоны военнослужащих. Они лечат, обеспечивают связь, одевают и кормят. Сегодня они находятся там, где тяжелее всего, воюют вместе с нами против международного терроризма», — сказал Шойгу перед церемонией вручения наград.

Госнаграды и букеты цветов министр обороны вручил девяти женщинам. Среди наград: Орден Почета, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» разных степеней, а также медаль «За спасение погибавших».

Когда церемония награждения завершилась, перед собравшимися в зале женщинами выступили популярные эстрадные исполнители: Олег Газманов, Гоша Куценко и певица Зара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительниц Санкт-Петербурга с наступающим 8 Марта поздравили воспитанники Нахимовского военно-морского училища. Цветы они раздавали с самодельного двухпарусного колесного буера.