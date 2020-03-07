«Может звонить в дверной звонок ногой»: Варнава поразила фанатов растяжкой
Восторг у пользователей Instagram также вызвала яркая шляпа на голове звезды Comedy Woman.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
«Три дня любви и пять трупов»: Михайлов мрачно высказался о решении дочери
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 марта
В СК РФ рассказали о результатах расследования по делу легендарной шестой роты ВДВ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @kativarnava, @andrew_bayda
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава поразила фанатов эффектной растяжкой. Во время танца она подняла ногу выше головы. Фотодоказательства артистка выложила на своей странице в Instagram.
На снимках Варнава запечатлена вместе с молодым человеком. Судя по описанию, танцевали они на съемках. На звезде шоу-бизнеса надеты широкие брюки, свободный свитер и широкополая шляпа.
В комментариях пользователи восхищаются эффектной растяжкой Варнавы, а также ее ярким образом. Больше всего поклонникам понравилось, как на артистке сидит шляпа.
«Восхитительная у вас растяжка!!!»
«Екатерина может звонить в дверной звонок ногой, если вдруг руки заняты»;
«Где же такие ноги выдают?»
«Как же этой женщине идут шляпы!»
«Шляпа — просто прелесть, просто дикий восторг!!!» — написали фанаты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Варнава насмешила поклонников образом в платочке.
Нашли ошибку?