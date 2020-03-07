«Может звонить в дверной звонок ногой»: Варнава поразила фанатов растяжкой

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава поразила фанатов эффектной растяжкой. Во время танца она подняла ногу выше головы. Фотодоказательства артистка выложила на своей странице в Instagram.

На снимках Варнава запечатлена вместе с молодым человеком. Судя по описанию, танцевали они на съемках. На звезде шоу-бизнеса надеты широкие брюки, свободный свитер и широкополая шляпа.

Instagram @kativarnava, @andrew_bayda

В комментариях пользователи восхищаются эффектной растяжкой Варнавы, а также ее ярким образом. Больше всего поклонникам понравилось, как на артистке сидит шляпа.

«Восхитительная у вас растяжка!!!»

«Екатерина может звонить в дверной звонок ногой, если вдруг руки заняты»;

«Где же такие ноги выдают?»

«Как же этой женщине идут шляпы!»

«Шляпа — просто прелесть, просто дикий восторг!!!» — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Варнава насмешила поклонников образом в платочке.