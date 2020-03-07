Между Керчью и Анапой по Крымскому мосту начинают курсировать рельсовые автобусы

Пригородное железнодорожное сообщение по Крымскому мосту между Керчью и Анапой откроется 7 марта. Об этом сообщается на сайте «Южной пригородной пассажирской компании» (ЮППК).

«Первый состав отправится с вокзала Керчи в Анапу 7 марта в 14:38 по московскому времени. Время в пути составит два часа», — говорится в сообщении компании-перевозчика.

Расписание предусматривает три рейса с Кубани в Крым и столько же в обратном направлении в пятницу и выходные дни. В будни будет осуществляться по два рейса. Билеты продаются со 2 марта в железнодорожных кассах и на сайте перевозчика.

«Развитие регулярного пригородного сообщения важно как для крымчан, так и жителей Краснодарского края. С открытием моста многие таманцы стали работать или учиться на соседнем берегу», — сказал гендиректор ЮППК Алексей Ильиных.

Он подчеркнул, что с 7 марта отправиться из Анапы в Керчь и обратно на рельсовом автобусе можно будет ежедневно, вне зависимости от погодных условий.

Как сообщал 5-tv.ru, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал железнодорожный маршрут Керчь — Анапа «важным и историческим». По его словам, он способствует созданию «фактически единого Черноморского курорта».