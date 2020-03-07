Глюкоза раскрыла диету, которая обеспечивает ей идеальную фигуру

Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, раскрыла тайну своей идеальной фигуры. Певица откровенно рассказала на своей странице в Instagram о своей диете и занятиях спортом.

«Вы часто спрашиваете про мой образ жизни и питание! Мне кажется, что многое я уже рассказывала. Но если эта темка для вас все еще интересна, то пишите в комментариях свои вопросы! Я буду отвечать вам в реальном времени!» — призвала Глюкоза поклонников.

Instagram @glukozamusic

В комментариях ей задали множество вопросов, отмечает Утро.ру. Один из пользователей спросил, сколько раз в неделю певица занимается спортом, какими видами, и как чередует тренировки.

«При сильной загруженности все равно стараюсь умещать не менее трех раз в неделю. Я чередую в зависимости от настроения и потребностей — это йога, пилатес, силовые или танцы», — ответила Наталья, уточнив, что предпочитает занятиям на кардио растяжки и силовые тренировки.

Больше всего вопросов касалось питания. Певица рассказала, что не придерживается поста, из конкретных продуктов не ест лук, перец и красную рыбу. Зато обожает сладкое и кофе, который в последнее время заменила на цикорий. В своей диете она выделила шесть принципов.

«По питанию придерживаюсь принципов — не голодать! 2) есть фрукты только в первой половине дня 3) свежие овощи в обед 4) приготовленные овощи на ужин 5) не смешивать сырые и термически обработанные овощи в одном приеме пищи. Ограничиваю глютен и лактозу, по возможности!» — написала Глюкоза.

Она уточнила, что на завтрак ест каши, яйца, блинчики и фрукты, но не в большом количестве. В обед старается есть много свежих овощей, а на ужин — рыбу и термически обработанные овощи. Перекусывает сухофруктами, морковью и огурцами. Также знаменитость ответила на вопрос о приеме витаминов и добавок.

«Да, витамины С, Д, аминокислоты, коллаген. Но настоятельно рекомендую не назначать витамины и добавки себе самостоятельно! Любая добавка должна нести функцию нормализации и восполнения нехватки! Обязательно сдавайте анализ на витамины», — призвала Чистякова-Ионова.

По ее словам, в свои 33 года она весит около 50 килограммов при росте в 165 сантиметров. В ответах на вопросы певица часто отмечала, что и питается, и занимается спортом по настроению. Она подчеркнула, что важно беречь свою психику.

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