Им бы понедельники взять и отменить: в какой день недели рождаются самые счастливые люди

Специалисты считают, что на каждый день недели влияет определенная планета, которая и накладывает эмоциональный фон на жизненный путь человека.

Люди, родившиеся в понедельник, находятся под влиянием Луны. Они обладают такими чертами характера, как мягкость и чувствительность. Как правило, появившиеся на свет в первый день недели люди склонны к перепадам настроения.

Вторник — день Марса, поэтому люди, которые родились в этот день недели, отличаются смелостью, храбростью и целеустремленностью. Им не страшен риск, если впереди у них есть цель, к которой они двигаются. Кроме того, они влюбчивы, ревнивы и крайне требовательны.

Появившиеся на свет в среду зависимы от Меркурия. Они не представляют свою жизнь без движения и перемен. Новые знакомства и путешествия — вот, что делает их по-настоящему счастливыми. Таким людям подойдут профессии, в которых есть обмен информацией: журналист, преподаватель или редактор.

Рожденные в четверг находятся под управлением Юпитера и считают главным в своей жизни образование и общественную деятельность. Им крайне важно нравиться окружающим и производить хорошее впечатление. Зачастую, они увлекаются философией, независимо от выбранной специальности. Их привлекают история других народов, иностранные языки и путешествия.

На родившихся в пятницу оказывает влияние Венера, которая наделяет их женскими чертами характера: чувствительностью, ранимостью, жертвенностью, интуитивностью. Чаще всего они выбирают профессии, связанные с искусством или помощью другим. При этом работа должна им приносить удовольствие. Обладают противоречивым характером — порой родным и близким трудно предугадать их настрой.

Родившиеся в субботу находятся под влиянием Сатурна и обладают независимым и сильным характером. Они воспринимают жизнь как испытание и, как правило, никогда не сетуют на судьбу. Эти люди замкнуты внутри себя. Их холодность иногда отталкивает родных и близких людей. Однако рожденные в предпоследний день недели способны на нежные чувства и любовь.

Появившиеся на свет в воскресенье находятся под покровительством Солнца. Эти натуры очень оптимистичны и уверены в себе. В их компании всегда легко и непринужденно, они умеют подбодрить и сгладить даже самую напряженную обстановку. При этом рожденные в последний день недели жесткие и требовательные, если им нужно достигнуть результата в работе. Эрудированность и независимость делает их лидерами во всем.

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