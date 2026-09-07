«Князь Вещий Олег» постучался в гости к ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Профессиональные действия расчета разведывательного БпЛА позволили вскрыть и уничтожить важный элемент системы управления врага.
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Расчет разведывательного БпЛА «Князь Вещий Олег» группировки войск «Центр» обнаружил и подтвердил уничтожение пункта управления БпЛА «Лелека» формирований ВСУ на днепропетровском направлении СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
В ходе воздушной разведки операторы зафиксировали характерные признаки развёртывания наземной станции управления, антенного оборудования и присутствие расчёта противника. Полученные координаты были оперативно переданы на командный пункт для принятия решения на огневое поражение вскрытой цели. По целеуказанию был нанесён комплексный удар БпЛА самолётного типа и артиллерии.
Расчет БпЛА «КВО» продолжал непрерывное наблюдение за районом, что позволило объективно подтвердить полное уничтожение пункта управления вместе с находившимися там боевиками ВСУ и аппаратурой.
Профессиональные действия расчёта разведывательного БпЛА «Князь Вещий Олег» позволили своевременно вскрыть и уничтожить важный элемент системы управления вражеской беспилотной авиацией, что способствовало снижению эффективности разведывательно-ударных действий противника и создало благоприятные условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений войск «Центр» на данном направлении.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 6 сент
- Боевики ВСУ массово сдаются в плен через QR-коды с листовок российской армии
- 6 сент
- Два новых котла и 13 освобожденных населенных пунктов: победы ВС РФ за неделю
- 5 сент
- Разведка нашла — артиллерия уничтожила: лучшее видео из зоны СВО
- 5 сент
- Дроновая дуэль закончилась в пользу России: лучшее видео из зоны СВО
- 4 сент
- Меткий выстрел гаубицы Д-30: лучшее видео из зоны СВО
- 4 сент
- Неожиданный удар с воздуха: лучшее видео из зоны СВО
- 3 сент
- Саперы уничтожили украинский БПЛА в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО 3 сентября
- 3 сент
- Расчеты ЗРК «Тор-М2» уничтожил украинский беспилотник. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 сент
- Российская армия уничтожила ударные беспилотники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 сент
- Расчеты ПВН группировки «Центр» отразили воздушную атаку ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
90%
Нашли ошибку?