Расчет разведывательного БпЛА «Князь Вещий Олег» группировки войск «Центр» обнаружил и подтвердил уничтожение пункта управления БпЛА «Лелека» формирований ВСУ на днепропетровском направлении СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе воздушной разведки операторы зафиксировали характерные признаки развёртывания наземной станции управления, антенного оборудования и присутствие расчёта противника. Полученные координаты были оперативно переданы на командный пункт для принятия решения на огневое поражение вскрытой цели. По целеуказанию был нанесён комплексный удар БпЛА самолётного типа и артиллерии.

Расчет БпЛА «КВО» продолжал непрерывное наблюдение за районом, что позволило объективно подтвердить полное уничтожение пункта управления вместе с находившимися там боевиками ВСУ и аппаратурой.

Профессиональные действия расчёта разведывательного БпЛА «Князь Вещий Олег» позволили своевременно вскрыть и уничтожить важный элемент системы управления вражеской беспилотной авиацией, что способствовало снижению эффективности разведывательно-ударных действий противника и создало благоприятные условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений войск «Центр» на данном направлении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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