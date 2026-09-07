Произведения об СВО включили в школьную программу по литературе

Ямпольская: произведения об СВО уже сейчас являются частью школьной программы

Министерство просвещения России дополнило школьную программу по литературе произведениями современных авторов, посвященными специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам РИА Новости сообщила советник президента РФ, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская.

По ее словам, ведомство еще в августе 2025 года сформировало перечень книг патриотической направленности для внеклассного чтения, который включает в том числе произведения об СВО.

«Внеклассное чтение — составная и обязательная часть Федеральной образовательной программы. На это предусмотрены специальные часы. Так что произведения об СВО уже сейчас являются частью школьной программы по литературе», — пояснила Ямпольская.

В перечень вошли работы современных писателей, разделенные по возрастным категориям: для начальной школы (1–4 классы), средней (5–9 классы) и старшей (10–11 классы). Список структурирован по тематическим блокам: «О родной земле», «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции», «О великих людях России», «Полководцы Святой Руси», «На страже русской земли» и «Zа наших».

Впервые День языков народов России отметят 8 сентября 2026 года. Памятная дата приурочена ко дню рождения Расула Гамзатова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минпросвещения увеличило число учебных часов по истории в восьмых классах до трех в неделю. В 2025 году на новую программу перешли ученики с пятого по седьмой классы.

В девятых классах нагрузка останется прежней — два часа в неделю. В старших классах историю будут изучать по два часа в неделю. С пятого класса обучение ведется по единым государственным учебникам.

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