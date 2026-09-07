Чахнут без доброго слова: найдена главная причина выгорания россиян на работе

Краснухина: россияне выгорают на работе из-за отсутствия поощрений от начальства

Нехватка признания со стороны начальства и размытая система поощрений — ключевой фактор, приводящий к снижению уровня вовлеченности и эмоционального выгорания среди российских работников. Об этом журналистам издания Газета.ру рассказала руководитель по развитию партнерского направления в коммерческой компании Екатерина Краснухина.

Эксперт отметила, что сотрудники, которые регулярно получают обратную связь и видят, что их вклад замечен, на 82% реже выгорают и демонстрируют больше энтузиазма. Однако многие компании либо игнорируют культуру признания, либо подменяют ее разовыми выплатами, которые не создают прозрачной связи между действием и результатом.

«Если увеличение нагрузки становится единственным „вознаграждением“ за результаты, это может восприниматься как сигнал, что инициатива в компании не имеет ценности», — пояснила Краснухина.

Она порекомендовала руководителям подкреплять достижения сотрудников конкретными бонусами и качественной обратной связью. Вместо общих фраз вроде «хорошая работа» стоит указывать на конкретный результат и его влияние на бизнес. Также важно не откладывать вознаграждение: премия спустя месяц теряет мотивационный эффект.

Особенно уязвимы, по мнению эксперта, инициативные сотрудники, которые годами остаются без внимания руководства. Они не увольняются, но постепенно выгорают, перестают эмоционально вкладываться в работу и дистанцируются от жизни компании.

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