Михалкова из «Уральских пельменей» ответила на слухи об эмиграции в Америку

В сети появились слухи о том, что Юлия Михалкова после ухода из юмористического проекта «Уральские пельмени» навсегда покинула Россию и эмигрировала в Соединенные Штаты. Это подтверждали снимки из Майами, которые артистка больше недели публиковала в соцсети.

Бывшая участница телешоу рассказала, что новость про эмиграцию в США вызвала настоящий переполох даже среди ее родных и друзей. Именно поэтому звезда решила официально прокомментировать информацию о своем якобы переезде в Instagram.

«Слухи о моем отъезде сильно преувеличены. При чем настолько сильно, что я успела вернуться обратно и даже отработать один день на съемках», — заявила знаменитость.

Instagram @mihalkova

36-летняя Юлия Михалкова уверена, что бывать в разных странах — можно и нужно. Однако артистка заявила — она всегда будет возвращаться в Россию.

«Россия — моя страна, моя судьба и родина. Никогда и ни при каких условиях я ее не покину навсегда. На пару недель, на месяц — да. Но, неизменно всегда буду возвращаться обратно», — написала теледива в микроблоге.

Юлия Михалкова призналась, что во время отпуска в Майями больше всего ей не хватало сковородки с жареной картошечкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Михалкова в кокетливом мини объявила о написании книги про «свои приключения».