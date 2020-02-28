Михалкова из «Уральских пельменей» ответила на слухи об эмиграции в Америку
36-летняя артистка больше недели публиковала в соцсети фотографии из Майами.
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Фото, видео: Instagram @mihalkova
В сети появились слухи о том, что Юлия Михалкова после ухода из юмористического проекта «Уральские пельмени» навсегда покинула Россию и эмигрировала в Соединенные Штаты. Это подтверждали снимки из Майами, которые артистка больше недели публиковала в соцсети.
Бывшая участница телешоу рассказала, что новость про эмиграцию в США вызвала настоящий переполох даже среди ее родных и друзей. Именно поэтому звезда решила официально прокомментировать информацию о своем якобы переезде в Instagram.
«Слухи о моем отъезде сильно преувеличены. При чем настолько сильно, что я успела вернуться обратно и даже отработать один день на съемках», — заявила знаменитость.
36-летняя Юлия Михалкова уверена, что бывать в разных странах — можно и нужно. Однако артистка заявила — она всегда будет возвращаться в Россию.
«Россия — моя страна, моя судьба и родина. Никогда и ни при каких условиях я ее не покину навсегда. На пару недель, на месяц — да. Но, неизменно всегда буду возвращаться обратно», — написала теледива в микроблоге.
Юлия Михалкова призналась, что во время отпуска в Майями больше всего ей не хватало сковородки с жареной картошечкой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Михалкова в кокетливом мини объявила о написании книги про «свои приключения».
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