Массовое ДТП с участием школьного автобуса произошло во Владимирской области. Грузовик «Мерседес Бенц» «собрал» на дороге в Суздальском районе пять машин.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали два человека.

Как стало известно 5-tv.ru, ДТП с участием шести автомобилей произошло около 7.40 утра в Суздальском районе Владимирской области. По данным регионального УМВД РФ, 26-летний водитель грузовой машины «Мерседес Бенц», двигаясь в сторону города Владимир, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где по касательной задел микроавтобус «ГАЗ» и автомобиль «Тойота», после чего столкнулся с автомобилем «Хендай», совершил касательное столкновение с автомобилем «Рено Логан» и, врезавшись в «Шевроле Авео», съехал на обочину.

«В результате ДТП пострадал водитель автомобиля „Шевроле Авео“, 1994 года рождения, который был госпитализирован, а также пассажирка микроавтобуса „ГАЗ“, 1963 года рождения, которая направлена на амбулаторное лечение», — сообщает пресс-служба ОИиОС УМВД России по Владимирской области.

По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.