В МЧС России в преддверии Международного женского дня поздравили своих сотрудниц с праздником. В ведомстве отметили, что дамы, наряду с мужчинами несут «нелегкую и благородную службу». Время показало, что слабый пол обладает не только красотой и женственностью, но так же отвагой и мужеством, отмечается в поздравлении.

«Желаем вам доброго здоровья, семейного благополучия, успехов на службе и счастья в личной жизни!» — напутствовали своих дам в официальном сообщении ведомства.

Женщин-кинологов, психологов, диспетчеров, медработников, инспекторов, спасателей и пилотов, выполняющих сложные и порой рискованные задачи для обеспечения безопасности своих соотечественников поздравили спасатели из разных уголков России. Для своих коллег мужчины записали необычные ролики — трогательные, забавные и безусловно очень искренние.

Подборка самых креативных видеопоздравлений от МЧС России с 8 марта появилась в распоряжении 5-tv.ru. Блеснули недюжинными эстрадными талантами сотрудники МЧС Кировской области. Песней со словами признательности поздравили своих коллег спасатели Алтайского края. Кроме того, они выложили на снегу своими телами надпись «С 8 марта».

Видео: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Романтический клип записали сотрудники МЧС Мурманской области для своих коллег-женщин.

Видео: ГУ МЧС России по Мурманской обл.

Самый настоящий флешмоб в честь 8 марта устроили спасатели Камчатского края.





Видео: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Искрящийся юмором ролик записали сотрудники МЧС Ленинградской области.



Видео: ГУ МЧС России по Ленинградской обл.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава Ямала Дмитрий Артюхов сыграл на рояле в честь 8 Марта.