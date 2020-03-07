В МЧС России оригинально поздравили своих сотрудниц с 8 марта — видео

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Марина Неруцких
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Ролики со словами любви, уважения и признательности, к тем, кто наряду с мужчинами несет нелегкое бремя службы, записали спасатели из разных уголков страны.

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Фото, видео: ТАСС; МЧС РФ

В МЧС России в преддверии Международного женского дня поздравили своих сотрудниц с праздником. В ведомстве отметили, что дамы, наряду с мужчинами несут «нелегкую и благородную службу». Время показало, что слабый пол обладает не только красотой и женственностью, но так же отвагой и мужеством, отмечается в поздравлении.

«Желаем вам доброго здоровья, семейного благополучия, успехов на службе и счастья в личной жизни!» — напутствовали своих дам в официальном сообщении ведомства.

Женщин-кинологов, психологов, диспетчеров, медработников, инспекторов, спасателей и пилотов, выполняющих сложные и порой рискованные задачи для обеспечения безопасности своих соотечественников поздравили спасатели из разных уголков России. Для своих коллег мужчины записали необычные ролики — трогательные, забавные и безусловно очень искренние.

Подборка самых креативных видеопоздравлений от МЧС России с 8 марта появилась в распоряжении 5-tv.ru. Блеснули недюжинными эстрадными талантами сотрудники МЧС Кировской области. Песней со словами признательности поздравили своих коллег спасатели Алтайского края. Кроме того, они выложили на снегу своими телами надпись «С 8 марта».

Видео: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Романтический клип записали сотрудники МЧС Мурманской области для своих коллег-женщин.

Видео: ГУ МЧС России по Мурманской обл.

Самый настоящий флешмоб в честь 8 марта устроили спасатели Камчатского края.

Видео: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Искрящийся юмором ролик записали сотрудники МЧС Ленинградской области.

Видео: ГУ МЧС России по Ленинградской обл.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава Ямала Дмитрий Артюхов сыграл на рояле в честь 8 Марта.

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