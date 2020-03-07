В ДТП под Красноярском пострадали девять человек. Среди них — дети
Две машины столкнулись на трассе «Сибирь».
Фото: Известия / Зураб Джавахадзе
Девять человек, включая троих детей, пострадали в ДТП в Красноярском крае. Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла на автодороге Р-255 «Сибирь» между населенными пунктами Большие Ключи и Завировка.
Известно, что на трассе столкнулись две легковые машины. Всего в автомобилях было девять человек. На месте ДТП работают экстренные службы. Состояние потерпевших и детали происшествия уточняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что массовое ДТП с участием школьного автобуса произошло во Владимирской области. По предварительным данным, там пострадали два человека.
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