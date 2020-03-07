Девять человек, включая троих детей, пострадали в ДТП в Красноярском крае. Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла на автодороге Р-255 «Сибирь» между населенными пунктами Большие Ключи и Завировка.

Известно, что на трассе столкнулись две легковые машины. Всего в автомобилях было девять человек. На месте ДТП работают экстренные службы. Состояние потерпевших и детали происшествия уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что массовое ДТП с участием школьного автобуса произошло во Владимирской области. По предварительным данным, там пострадали два человека.