Рак, одиночество, наркотики: певец Шура откровенно рассказал, почему надолго покинул сцену

Певец Шура откровенно рассказал, почему однажды вынужден был покинуть сцену на много лет. Все началось еще в 90-е, когда исполнитель находился на пике своей популярности. Молодой человек плотно «подсел» на запрещенные вещества. Причиной своей тогдашней наркозависимости 44-летний музыкант называет тотальное одиночество.

«Люди садятся на наркоту по разным причинам. Кому-то она нужна, чтобы выступать, но у меня было иначе. Я приходил домой, а там ни ребенка, ни котенка, ни любимого человека. Вот и принимал», — цитирует знаменитость Starhit.

Бесконтрольное потребление наркотиков привело к возникновению еще одной серьезной проблемы — образованию рака. Шура узнал о диагнозе «онкология» совершенно случайно, однако незамедлительно приступил к лечению.

«Врач мне сказал, что еще неделя — и я бы сдох. У меня метастазы уже были в голове. <…> Вопрос „за что?“ у меня даже не возникал. Я и так знал причину — не фиг было жрать столько наркоты», — заявил поп-звезда.

В настоящий момент Шура полностью избавился от наркозависимости и пытается побороть тягу к алкоголю. Певец старается помогать другим звездам отечественного шоу-бизнеса, столкнувшимся с теми же проблемами, что и он.

«Я сейчас ничего не принимаю. Лечусь от алкоголизма. Мне в попу что-то вшили, и я очень боюсь. Уже два месяца не бухаю», — сказал артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники сравнили певца Шуру с Аллой Пугачевой.