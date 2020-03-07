«Забудьте про комплексы!» — Леся Никитюк показала, как нужно завоевывать мужчин
Телеведущая приурочила очередной пост к 8 марта.
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Фото, видео: Instagram @lesia_nikituk
Звезда «Орла и решки» Леся Никитюк придумала оригинальный способ поздравить женщин всего мира с 8 марта. Телеведущая выложила в Instagram сексуальное фото в мини-бикини и пожелала девушкам удачи в поисках принца на белом коне.
«С весной вас! Забудьте про все свои комплексы и выбросьте плохие мысли из головы. Каждая из нас найдет свое счастье! Если переживаете, сделайте сексуальную фотку и вперед, навстречу будущему!» — написала Никитюк.
В целом, фанаты телеведущей пришли в восторг от «горячего» снимка.
«Леся, тормози! У мужиков слабые сердца!»
«Кроха, ты огонь!»
«Ну, мать, ты даешь!» — писали одни в комментариях.
Однако нашлись и те, кто не прочувствовал «своеобразия» задумки.
«Давай уже без трусов. Или слабо?»
«Ну почему обязательно надо пятой точкой светить?!» — отмечали другие.
Впрочем, Никитюк не впервые предстала перед фолловерами в столь откровенном наряде. Леся регулярно выкладывает фото то в купальнике, едва прикрывающем «прелести», то в платье с экстремальным разрезом.
Ранее 5-tv.ru показал фото Леси Никитюк с задранными ногами с маской на лице.
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