Звезда «Орла и решки» Леся Никитюк придумала оригинальный способ поздравить женщин всего мира с 8 марта. Телеведущая выложила в Instagram сексуальное фото в мини-бикини и пожелала девушкам удачи в поисках принца на белом коне.

«С весной вас! Забудьте про все свои комплексы и выбросьте плохие мысли из головы. Каждая из нас найдет свое счастье! Если переживаете, сделайте сексуальную фотку и вперед, навстречу будущему!» — написала Никитюк.

В целом, фанаты телеведущей пришли в восторг от «горячего» снимка.

«Леся, тормози! У мужиков слабые сердца!»

«Кроха, ты огонь!»

«Ну, мать, ты даешь!» — писали одни в комментариях.

Instagram @lesia_nikituk

Однако нашлись и те, кто не прочувствовал «своеобразия» задумки.

«Давай уже без трусов. Или слабо?»

«Ну почему обязательно надо пятой точкой светить?!» — отмечали другие.

Впрочем, Никитюк не впервые предстала перед фолловерами в столь откровенном наряде. Леся регулярно выкладывает фото то в купальнике, едва прикрывающем «прелести», то в платье с экстремальным разрезом.

Ранее 5-tv.ru показал фото Леси Никитюк с задранными ногами с маской на лице.