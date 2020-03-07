Полыхающий в Новой Москве склад электротехники полностью обрушился
Пожар происходит на территории поселка Мосрентген.
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Фото, видео: Instagram @imosrentgen, @lebedeva1279marina
Полыхающий в Новой Москве склад электротехники полностью обрушился. Об этом сообщает ТАСС.
«Произошло полное обрушение конструкций ангара», — цитирует собеседника агентство.
Пожар разгорелся на территории поселка Мосрентген в 17.55. Площадь возгорания составляет 3000 квадратных метров.
Ранее 5-tv.ru сообщал со ссылкой на МЧС, что есть угроза перехода огня на другие здания. Данных о пострадавших не поступало.
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