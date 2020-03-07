Полыхающий в Новой Москве склад электротехники полностью обрушился

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Марина Неруцких
Срочная новость 18

Пожар происходит на территории поселка Мосрентген.

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Фото, видео: Instagram @imosrentgen, @lebedeva1279marina

Полыхающий в Новой Москве склад электротехники полностью обрушился. Об этом сообщает ТАСС.

«Произошло полное обрушение конструкций ангара», — цитирует собеседника агентство.

Пожар разгорелся на территории поселка Мосрентген в 17.55.  Площадь возгорания составляет 3000 квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал со ссылкой на МЧС, что есть угроза перехода огня на другие здания. Данных о пострадавших не поступало.

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