Склад электронной техники полыхает в Москве — видео
Площадь пожара составляет 3000 квадратных метров.
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Фото, видео: Telegram / Мосрентген Чат. ТиНАО
Склад с радиоэлектроникой загорелся в промзоне на юго-западе Москвы. Площадь пожара составляет 3000 квадратных метров. Как сообщает МЧС, есть угроза перехода огня на другие здания.
Сообщение о пожаре в поселке Мосрентген поступило на пульт диспетчера экстренных служб в 17.55. На место незамедлительно отправились пожарно-спасательные подразделения. По прибытию на место ЧП выяснилось, что горит металлический ангар с электротехникой по всей площади здания 100 на 30 метров.
Пожару был присвоен ранг № 2, информации о пострадавших нет.
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