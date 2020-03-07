Склад электронной техники полыхает в Москве — видео

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Марина Неруцких
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Площадь пожара составляет 3000 квадратных метров.

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Фото, видео: Telegram / Мосрентген Чат. ТиНАО

Склад с радиоэлектроникой загорелся в промзоне на юго-западе Москвы. Площадь пожара составляет 3000 квадратных метров. Как сообщает МЧС, есть угроза перехода огня на другие здания.

Сообщение о пожаре в поселке Мосрентген поступило на пульт диспетчера экстренных служб в 17.55. На место незамедлительно отправились пожарно-спасательные подразделения. По прибытию на место ЧП выяснилось, что горит металлический ангар с электротехникой по всей площади здания 100 на 30 метров.

Пожару был присвоен ранг № 2, информации о пострадавших нет.

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